В США обнаружили самого маленького в мире бычка

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи в США врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире. Об этом ветеринары рассказали на странице учреждения в Facebook. В Австралии обнаружили аномально огромную корову

По словам сотрудников клиники, бык по кличке Маленький Билл весит всего 4.5 кг, что в десять раз меньше нормы. Его хозяева боялись, что молоденький теленок чем-то болен.

Как оказалось, опасения были безосновательны: Билл полностью здоров и великолепно себя чувствует. Университет пообещал подписчикам держать их в курсе судьбы этого животного.

Напомним, как ранее сообщали АН, на прошлой неделе в Австралии, напротив, был обнаружен аномально огромный бык по кличке Никерс ростом под два метра в холке.