Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бывший госсекретарь страны Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Первый выпад, согласно последней информации, сделал именно дипломат.

Тиллерсон назвал действующего американского лидера импульсивным и недисциплинированным, а также отметил, что Трамп отдавал ему незаконные указания. Более того, экс-госсекретарь поведал, что политик не любил читать и детально изучать важные вопросы, передает "Росбалт".

Трамп резко отреагировал на эти заявления, отметив, что новый госсекретарь США Майк Помпео на своем посту работает значительно лучше, чем Рекс Тиллерсон. Президент заметил, что предшественник действующего главы Госдепа был "тупым как камень" и невероятно ленивым. Якобы именно поэтому он быстро избавился от Тиллерсона.