//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

"Путешественник во времени" рассказал, что произойдет в мире в ближайшие 10 лет
2

Опубликовано предсказание «путешественника во времени» о начале Третьей мировой
3

Обнародовано предсказание «Спящего пророка» из США о смене полюсов Земли
4

Назван способ остановить бросок ВСУ на Донбасс без перехода границ армией России
5

Университет в Южной Африке напомнил о важности образования

//В мире 13+

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

8 декабря 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями
фото: globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бывший госсекретарь страны Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Первый выпад, согласно последней информации, сделал именно дипломат.

В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

Тиллерсон назвал действующего американского лидера импульсивным и недисциплинированным, а также отметил, что Трамп отдавал ему незаконные указания. Более того, экс-госсекретарь поведал, что политик не любил читать и детально изучать важные вопросы, передает "Росбалт".

Трамп резко отреагировал на эти заявления, отметив, что новый госсекретарь США Майк Помпео на своем посту работает значительно лучше, чем Рекс Тиллерсон. Президент заметил, что предшественник действующего главы Госдепа был "тупым как камень" и невероятно ленивым. Якобы именно поэтому он быстро избавился от Тиллерсона.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости СМИ2

//В мире

В Госдуме оценили снимок Порошенко и солдата с эмблемой СС на форме

В Госдуме оценили снимок Порошенко и солдата с эмблемой СС на форме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко в субботу оценил фотографию президента Украины Петра Порошенко с солдатом, на форме которого можно рассмотреть эмблему танковой дивизии СС.

//В мире

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Власти Украины осуществят новую провокацию против Российской Федерации до конца текущего года. С соответствующим заявлением в телеэфире некоторое время назад выступил Сергей Гаврилов, представитель Госдумы.

//В мире

Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор

Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор

Стало известно, что предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на «объединительный собор».

//В мире

Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй

Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй

Правительство Великобритании намерено попросить премьер-министра Терезу Мэй покинуть свой пост, если парламент 11 декабря не одобрит текущий проект соглашения о Brexit, а новый согласован не будет.

//В мире

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бывший госсекретарь страны Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Первый выпад, согласно последней информации, сделал именно дипломат.

//Новости МирТесен



//В мире

СМИ: принц Гарри заявил, что брат портит его отношения с женой

СМИ: принц Гарри заявил, что брат портит его отношения с женой

Британский принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что тот портит их отношения с герцогиней Меган. Соответствующая информация источников появилась в субботу, 8 декабря, в СМИ.

//Хайтек

Прототип аэротакси на тест-драйве в «Сколково» упал в сугроб

Прототип аэротакси на тест-драйве в «Сколково» упал в сугроб

В инновационном центре "Сколково" во время презентации упал прототип аэротакси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег.

//Шоу-бизнес

"Здесь нет леди". Звезда «Пацанок» рассказала об ориентации участниц проекта

"Здесь нет леди". Звезда «Пацанок» рассказала об ориентации участниц проекта

Звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас не смогла уйти с проекта достойно. Она устроила скандал, не только рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и сообщив, что на проекте все далеко не леди.

//Шоу-бизнес

Нина Гребешкова высказалась о якобы приставаниях Гайдая к Варлей

Нина Гребешкова высказалась о якобы приставаниях Гайдая к Варлей

Вдова создателя легендарных советских кинофильмов режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова высказалась о заявлении звезды "Кавказкой пленницы" Натальи Варлей о приставаниях на съемках.

//Наука

Ученые раскрыли причину долголетия попугаев

Ученые раскрыли причину долголетия попугаев

Попугаи в среднем живут дольше других птиц такого размера. Оказалось, эта особенность появилась у них из-за генетических изменений. Об этом свидетельствует исследование ученых из США и Бразилии.

//В мире

В ФСБ рассказали о главной цели провокаций Украины в Черном море

В ФСБ рассказали о главной цели провокаций Украины в Черном море

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации утром в субботу, 8 декабря, назвали цель украинских провокаций в акватории Черного моря, а также прочих нападок со стороны Киева.

//Новости партнеров

//Армия

В США оценили «супероружие» спецназа РФ

В США оценили «супероружие» спецназа РФ

Американский журнал The National Interest накануне выпустил восторженную статью о новом варианте тяжелого автомата - ШАК-12, созданном по заказу ФСБ. Оружие получит российский спецназ.

//Шоу-бизнес

Дети Джорджа Клуни сразили весь мир красотой и обаянием

Дети Джорджа Клуни сразили весь мир красотой и обаянием

Дети известного актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль сразили весь мир красотой и обаянием. На днях папарацци застали жену артиста на улице, она одной рукой держала Эллу, а другой – Александра.

//В мире

Президент Ирана обвинил Дональда Трампа в экономическом терроризме

Президент Ирана обвинил Дональда Трампа в экономическом терроризме

Иранский лидер Хасан Роухани обвинил президента США Дональда Трампа в экономическом терроризме в связи с решением страны о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке.

//Общество

Премьер Греции попросил Путина подарить ему галстук

Премьер Греции попросил Путина подарить ему галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, принципиально отвергающий галстуки, пообещал непременно надеть неугодный аксессуар на следующие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

//В мире

В Госдуме заявили, что США используют террористов как инструмент давления

В Госдуме заявили, что США используют террористов как инструмент давления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 8 декабря, заявил, что американские власти используют террористов в качестве инструмента давления, а также метода вмешательства в дела суверенных государств.

//Культура

Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

В субботу, 8 декабря, стала известна последняя мечта известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Данную информацию предоставил друг покойного российского артиста, дирижер Константин Орбелян.

//В мире

В США обнаружили самого маленького в мире бычка

В США обнаружили самого маленького в мире бычка

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи в США врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире. Об этом ветеринары рассказали на странице учреждения в Facebook.

//Наука

Китай отправил на обратную сторону Луны ракету

Китай отправил на обратную сторону Луны ракету

Минувшей ночью с космодрома Сичан на территории Китая стартовал космический аппарат. Согласно последней информации источников, вышеуказанная ракета позволит исследовать обратную сторону Луны.

//Новости СМИ2

//Общество

На выходных в Москве установится настоящая зимняя погода

На выходных в Москве установится настоящая зимняя погода

Жителям Москвы и гостям столицы пообещали настоящую зимнюю погоду на начавшихся выходных. Данную информацию сегодня утром предоставила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

//Криминал

В Москве двое полицейских задержаны за взятку в 15 млн рублей

В Москве двое полицейских задержаны за взятку в 15 млн рублей

Сотрудники управления собственной безопасности и управления экономической безопасности Министерства внутренних дел накануне были задержаны в российской столице по обвинению в коррупции.

//Происшествия

У аэропорта Домодедово столкнулись легковушка и трактор, пятеро пострадавших

У аэропорта Домодедово столкнулись легковушка и трактор, пятеро пострадавших

На подъезде к московскому аэропорту Домодедово сегодня произошло столкновение легкового автомобиля и трактора. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали пять человек.

//В мире

На Украине появилась "бригада будущего", вооруженная танками и БТР времен СССР

На Украине появилась "бригада будущего", вооруженная танками и БТР времен СССР

Полковник украинской армии Николай Палас утром в субботу, 8 декабря, заявил, что в ВМС Украины было создано новое соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать "бригадой будущего".

//В мире

На концерте в Италии из-за давки погибли шесть человек

На концерте в Италии из-за давки погибли шесть человек

В ходе концерта в Италии из-за давки в толпе погибли шесть человек. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось на выступлении одного из рэперов в итальянском ночном клубе.

//В мире

Президент Болгарии: ЕС не должен быть заложником "украинских амбиций"

Президент Болгарии: ЕС не должен быть заложником "украинских амбиций"

Глава Болгарии Румен Радев сделал резонансное заявление в телевизионном эфире. По словам политика, Европейский Союз не должен быть заложником внутриполитических амбиций украинского руководства.

//Спорт

Фигуристка Шевченко о победе в юниорском Гран-при: мы не верим в это

Фигуристка Шевченко о победе в юниорском Гран-при: мы не верим в это

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко прокомментировали свою победу в юниорском Гран-при. Согласно последней информации, спортсмены до сих пор не могут поверить в случившееся.

//Общество

С сегодняшнего дня водители не обязаны устанавливать на машины знак "Шипы"

С сегодняшнего дня водители не обязаны устанавливать на машины знак "Шипы"

С субботы, 8 декабря, российские автомобилисты больше не обязаны устанавливать на свои машины знак "Шипы". Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

//В мире

В Министерстве иностранных дел заявили, что ОБСЕ "удалось невозможное"

В Министерстве иностранных дел заявили, что ОБСЕ "удалось невозможное"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в минувшую пятницу заявила, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удалось невозможное.

//Политика

Горбачев: мировое сообщество находится на пороге конфронтации

Горбачев: мировое сообщество находится на пороге конфронтации

Журнал Time опубликовал статью российского политика, в которой Горбачев рассказал, как ему удалось заложить основу для партнерских между Москвой и Вашингтоном в период перестройки.

//Шоу-бизнес

Певица Линда заговорила: "Фадеев меня использовал"

Певица Линда заговорила: "Фадеев меня использовал"

Певица Линда после долгого молчания, наконец-то решила рассказать о причинах давнего конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Всему виной зависть и деньги, считает девушка.

//В мире

Жители целого района в Киеве в пятницу остались без света

Жители целого района в Киеве в пятницу остались без света

Жители целого района в Киеве в пятницу во второй половине дня остались без света. Электроэнергии в Деснянском районе Киева не было несколько часов. Люди сидели дома без света. Трамваи на улицах стояли.

//В мире

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

По территории Словакии движется колонна военной техники без опознавательных знаков. В соцсетях жители Словакии пишут, что военные машины пошли на пограничный переход с Украиной в Вышном Немецком.

//Общество

Михалков и Кончаловский встретились в Кремле и младший дал совет старшему брату

Михалков и Кончаловский встретились в Кремле и младший дал совет старшему брату

В Москве 7 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии Русского географического общества. Церемонию в Государственном Кремлевском дворце съездов вел знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

//Шоу-бизнес

Почему Куценко заботится о беременной Порошиной?

Почему Куценко заботится о беременной Порошиной?

Мария Порошина скоро станет мамой в пятый раз. Её бывший супруг Гоша Куценко волнуется за нее. Они жили в гражданском браке будучи студентами.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели селигерский маньяк в Твери, дачный грабитель на Камчатке, кишечная инфекция в Нижнем Тагиле и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Рената Литвинова считает, что лучшие песни о любви написала ее подруга Земфира

Рената Литвинова считает, что лучшие песни о любви написала ее подруга Земфира

Актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова поделилась мнением о творчестве своей подруги, автора и исполнительницы Земфиры. Литвинова сказала, что самые лучшие песни о любви пишет Земфира.

//Общество

В Челябинске проверяют ДТП с участием девочки, сбившей на "Мерседесе" ДПС-ников

В Челябинске проверяют ДТП с участием девочки, сбившей на "Мерседесе" ДПС-ников

В Челябинске проверяют анонимное сообщение в социальной сети "ВКонтакте" о ДТП с участием 15-летней дочери состоятельных родителей, сбившей на автомобиле "Мерседес" двух сотрудников ДПС.

//Экономика

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

На Московской бирже в пятницу, 7 декабря, началось снижение курса доллара и евро после сообщений о достигнутой договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара упал на 76 копеек.

//В мире

Меркель передала власть в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Меркель передала власть в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Съезд Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии выбрал бывшего премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр председателем. Преемнице бывшей главы партии ХДС Ангелы Меркель 56 лет.

//В мире

Прилепин высказался по поводу обвинений Стрелкова о его деятельности в ДНР

Прилепин высказался по поводу обвинений Стрелкова о его деятельности в ДНР

Российский писатель Захар Прилепин высказался по поводу обвинений в его адрес бывшим министром обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым.

//Происшествия

В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро "Минская"

В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро "Минская"

В Москве ЧП произошло на станции метрополитена "Минская". 60-летний мужчина упал под прибывающий поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение. Но москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

//Шоу-бизнес

Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик

Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик

Телеведущая и модель Виктория Лопырева не реагирует на сообщения в сетях о ее беременности. Не отвечает на вопросы в сосетях. А на новых фото одна из самых красивых россиянок снята в просторных нарядах.

//В мире

Новейшие корабли НАТО оказались пригодны лишь для парадов

Новейшие корабли НАТО оказались пригодны лишь для парадов

Как оказалось, не так страшен надводный флот Североатлантического альянса, как разговоры о нём. Отдельный вопрос о недостаточной подготовке личного состава к несению вахты. Но, оказалось, и сами корабли вовсе не гроза морей и океанов.

//Наука

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера. По данным ученых, число носителей болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия выросло более чем в два раза за последние 25 лет.

//Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин 7 декабря назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Лимаренко ранее возглавлял подразделение госкорпорации "Росатом".

//Общество

Белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке

Белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке

Белый медвежонок-сирота, которому примерно год от роду, уже неделю один бродит в окрестностях прибрежного села Рыркайпий на Чукотке. Малыша несколько раз отгоняли от села, но зверь опять возвращается.

//Шоу-бизнес

За что актер Арнис Лицитис сильно обиделся на Раймонда Паулса

За что актер Арнис Лицитис сильно обиделся на Раймонда Паулса

Актера Арниса Лицитиса называют прибалтийской звездой советского кино. На его счету более ста ролей. Зрители любят его героев из фильмов «Воры в законе», «Русь изначальная», «Узник замка Иф», «Мушкетеры 20 лет спустя». Сегодня актеру за 70, и он, немного лукавя, говорит: « Я обычный пенсионер!»

//Наука

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли, приблизившись к пониманию процессов, приведших к формированию нашей планеты. Имееются три основные гипотезы о происхождении Земли.

//В мире

Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря в Москве принял премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. В ходе встречи лидеры России и Греции обсуждали разные темы, в том числе, поставки газа.

//Общество

СМИ: В Пенсионном фонде грядут кадровые перестановки

СМИ: В Пенсионном фонде грядут кадровые перестановки

В Пенсионном фонде России (ПФР) грядут кадровые перестановки. О том, что трое из семи заместителей главы ПФР Антона Дроздова покинут свои посты в ближайшее время, сообщает газета "Коммерсантъ".

//Общество

Специалист рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Специалист рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, мальчика, который пришёл в школу с ножом, передали сотрудникам полиции. В этот момент присутствовали родители ученика. Пострадавших нет.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры