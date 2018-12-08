СМИ: принц Гарри заявил, что брат портит его отношения с женой

Британский принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что тот портит их отношения с герцогиней Меган. Соответствующая информация источников появилась в субботу, 8 декабря, в СМИ.

Согласно некоторым данным, Уильям выразил обеспокоенность насчет бывшей американской актрисы, после чего якобы вспыхнул конфликт. Источник заявил, что Гарри чувствует себя виноватым за то, что в прошлом не смог защитить свою мать.

Как уточняет издание The Sun, теперь принц готов сделать все возможное, чтобы ничего подобного не произошло с его любимой женой. Именно поэтому он никогда не терпит критики в отношении Меган и видит некоторый негатив даже в самых безобидных замечаниях.