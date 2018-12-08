Полковник украинской армии Николай Палас утром в субботу, 8 декабря, заявил, что в ВМС Украины было создано новое соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать "бригадой будущего".

Палас подчеркнул, что в вышеуказанную часть уже поступают "современные" оружие и техника, среди которых танки Т-80, которые строились еще во времена СССР, а также бронетранспортеры БТР-7, которые, как выяснилось, являются модернизацией советского БТР-70.