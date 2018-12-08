На концерте в Италии из-за давки погибли шесть человек

В ходе концерта в Италии из-за давки в толпе погибли шесть человек. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось на выступлении одного из рэперов в итальянском ночном клубе.

Источники утверждают, что в давке пострадали не менее 120 человек. Инцидент был зафиксирован неподалеку от города Анкона, передает сегодня RT

Предполагается, что причиной случившегося стало распыление в помещении неустановленного вещества. Это спровоцировало панику среди публики. Люди бросились в разные стороны, вследствие чего шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью.