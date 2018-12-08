Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй

Правительство Великобритании намерено попросить премьер-министра Терезу Мэй покинуть свой пост, если парламент 11 декабря не одобрит текущий проект соглашения о Brexit, а новый согласован не будет.

В СМИ уточняется, что кабмин попытается побудить Терезу Мэй добиться максимально выгодных для Соединенного Королевства условий в рамках выхода страны из Евросоюза.

Как уточняет издание The Daily Telegraph, правительство убеждено, что проект, о котором идет речь, будет отклонен, после чего минимум три британских министра выступят за отставку действующего премьера.

Более того, не исключено, что в стране будет проведен повторный референдум по Brexit.