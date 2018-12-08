Глава Болгарии Румен Радев сделал резонансное заявление в телевизионном эфире. По словам политика, Европейский Союз не должен быть заложником внутриполитических амбиций украинского руководства.

Радев также отметил, что ни одна страна не заинтересована в милитаризации акватории Черного моря, однако, именно это сейчас и происходит.

В эфире Болгарского национального телевидения политик отметил, что инцидент в Керченском проливе, вероятно, проходил с участием более двух сторон. Румен Радев призвал мировое сообщество найти принципиальное решение данной проблемы.

Напомним, 25 ноября, за нарушение российской границы в проливе были задержаны три украинских корабля. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.