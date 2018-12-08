Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в минувшую пятницу заявила, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удалось невозможное.

Согласно последней информации, Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане принял документ, в котором говорится насчет обеспокоенности незаконным вмешательством в приватную жизнь журналистов, которое угрожает их безопасности. Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook Захарова, в настоящий момент мировое сообщество крайне разобщено, однако подобное решение все же было принято.

Дипломат отметила, что в этих бумагах также отражена серьезная озабоченность из-за введения ограничений в отношении сотрудников СМИ. В частности, журналистов нередко лишают аккредитации, запрещают им въезды на территорию той или иной страны или даже депортируют.