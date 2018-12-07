Жители целого района в Киеве в пятницу остались без света

Жители целого района в Киеве в пятницу во второй половине дня остались без света. Электроэнергии в Деснянском районе Киева не было несколько часов. Хорошо, что еще не настала темнота.

Киевляне рассказывали, что пришлось сидеть дома без света. На улицах не работали светофоры. Стояли троллейбусы и трамваи. В одном из торговых центров людей не выпускали из некоторых магазинов. Рамки не работали, пришлось предъявлять раскрытые сумки охранникам.

По информации диспетчерской ДТЭК Киевские электросети, в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Это связано с аварией на 10-киловольтной линии, - сообщает "Апостроф".