//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

7 декабря 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники
фото: pixabay.com

В Европе по территории Словакии движется колонна военной техники - десятки украинских полуприцепов с БМП-1 без опознавательных знаков. В соцсетях и блогах жители Словакии пишут, что военные машины пошли на пограничный переход с Украиной в Вышном Немецком, - сообщает украинское издание "Апостроф".

Водители конвоя отметили, что военная техника находится в очень хорошем техническом состоянии, она прошла полный ремонт и частичную модернизацию.

Владелец, конечный пункт маршрута и цель дальнейшего использования военной техники пока неизвестны.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости СМИ2

//Политика

Горбачев: мировое сообщество находится на пороге конфронтации

Горбачев: мировое сообщество находится на пороге конфронтации

Журнал Time опубликовал статью российского политика, в которой Горбачев рассказал, как ему удалось заложить основу для партнерских между Москвой и Вашингтоном в период перестройки.

//В мире

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Власти Украины осуществят новую провокацию против Российской Федерации до конца текущего года. С соответствующим заявлением в телеэфире некоторое время назад выступил Сергей Гаврилов, представитель Госдумы.

//В мире

Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор

Глава УПЦ МП вернул Варфоломею приглашение на «объединительный» собор

Стало известно, что предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на «объединительный собор».

//В мире

Назарбаев признался, что переживает за Украину

Назарбаев признался, что переживает за Украину

Президент Казахстана признался, что очень переживает о судьбе Украины, где в свое время учился, и рассказал, как конфликт РФ и ЕС нарушил его планы по расширению зоны свободной торговли.

//В мире

Прилепин высказался по поводу обвинений Стрелкова о его деятельности в ДНР

Прилепин высказался по поводу обвинений Стрелкова о его деятельности в ДНР

Российский писатель Захар Прилепин высказался по поводу обвинений в его адрес бывшим министром обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым.

//Новости МирТесен



//Здоровье

Семь признаков скорого сердечного приступа у женщин обозначили медики

Семь признаков скорого сердечного приступа у женщин обозначили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили семь признаков скорого сердечного приступа у женщин. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

//Спорт

Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Российская фигуристка Алина Загитова занимает второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при, проходящего в канадском Ванкувере. Лидирует японская фигуристка Рика Кихира.

//Шоу-бизнес

"Здесь нет леди". Звезда «Пацанок» рассказала об ориентации участниц проекта

"Здесь нет леди". Звезда «Пацанок» рассказала об ориентации участниц проекта

Звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас не смогла уйти с проекта достойно. Она устроила скандал, не только рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и сообщив, что на проекте все далеко не леди.

//Шоу-бизнес

Нина Гребешкова высказалась о якобы приставаниях Гайдая к Варлей

Нина Гребешкова высказалась о якобы приставаниях Гайдая к Варлей

Вдова создателя легендарных советских кинофильмов режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова высказалась о заявлении звезды "Кавказкой пленницы" Натальи Варлей о приставаниях на съемках.

//Шоу-бизнес

Певица Линда заговорила: "Фадеев меня использовал"

Певица Линда заговорила: "Фадеев меня использовал"

Певица Линда после долгого молчания, наконец-то решила рассказать о причинах давнего конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Всему виной зависть и деньги, считает девушка.

//В мире

Жители целого района в Киеве в пятницу остались без света

Жители целого района в Киеве в пятницу остались без света

Жители целого района в Киеве в пятницу во второй половине дня остались без света. Электроэнергии в Деснянском районе Киева не было несколько часов. Люди сидели дома без света. Трамваи на улицах стояли.

//Новости партнеров

//В мире

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

По территории Словакии движется колонна военной техники без опознавательных знаков. В соцсетях жители Словакии пишут, что военные машины пошли на пограничный переход с Украиной в Вышном Немецком.

//Общество

Михалков и Кончаловский встретились в Кремле и младший дал совет старшему брату

Михалков и Кончаловский встретились в Кремле и младший дал совет старшему брату

В Москве 7 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии Русского географического общества. Церемонию в Государственном Кремлевском дворце съездов вел знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

//Шоу-бизнес

Почему Куценко заботится о беременной Порошиной?

Почему Куценко заботится о беременной Порошиной?

Мария Порошина скоро станет мамой в пятый раз. Её бывший супруг Гоша Куценко волнуется за нее. Они жили в гражданском браке будучи студентами.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели селигерский маньяк в Твери, дачный грабитель на Камчатке, кишечная инфекция в Нижнем Тагиле и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Рената Литвинова считает, что лучшие песни о любви написала ее подруга Земфира

Рената Литвинова считает, что лучшие песни о любви написала ее подруга Земфира

Актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова поделилась мнением о творчестве своей подруги, автора и исполнительницы Земфиры. Литвинова сказала, что самые лучшие песни о любви пишет Земфира.

//Общество

В Челябинске проверяют ДТП с участием девочки, сбившей на "Мерседесе" ДПС-ников

В Челябинске проверяют ДТП с участием девочки, сбившей на "Мерседесе" ДПС-ников

В Челябинске проверяют анонимное сообщение в социальной сети "ВКонтакте" о ДТП с участием 15-летней дочери состоятельных родителей, сбившей на автомобиле "Мерседес" двух сотрудников ДПС.

//Экономика

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

На Московской бирже в пятницу, 7 декабря, началось снижение курса доллара и евро после сообщений о достигнутой договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара упал на 76 копеек.

//В мире

Меркель передала власть в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Меркель передала власть в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Съезд Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии выбрал бывшего премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр председателем. Преемнице бывшей главы партии ХДС Ангелы Меркель 56 лет.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро "Минская"

В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро "Минская"

В Москве ЧП произошло на станции метрополитена "Минская". 60-летний мужчина упал под прибывающий поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение. Но москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

//Шоу-бизнес

Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик

Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик

Телеведущая и модель Виктория Лопырева не реагирует на сообщения в сетях о ее беременности. Не отвечает на вопросы в сосетях. А на новых фото одна из самых красивых россиянок снята в просторных нарядах.

//В мире

Новейшие корабли НАТО оказались пригодны лишь для парадов

Новейшие корабли НАТО оказались пригодны лишь для парадов

Как оказалось, не так страшен надводный флот Североатлантического альянса, как разговоры о нём. Отдельный вопрос о недостаточной подготовке личного состава к несению вахты. Но, оказалось, и сами корабли вовсе не гроза морей и океанов.

//Наука

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера

Ученые привели данные о резком росте числа людей с болезнью Альцгеймера. По данным ученых, число носителей болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия выросло более чем в два раза за последние 25 лет.

//Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин 7 декабря назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Лимаренко ранее возглавлял подразделение госкорпорации "Росатом".

//Общество

Белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке

Белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке

Белый медвежонок-сирота, которому примерно год от роду, уже неделю один бродит в окрестностях прибрежного села Рыркайпий на Чукотке. Малыша несколько раз отгоняли от села, но зверь опять возвращается.

//Шоу-бизнес

За что актер Арнис Лицитис сильно обиделся на Раймонда Паулса

За что актер Арнис Лицитис сильно обиделся на Раймонда Паулса

Актера Арниса Лицитиса называют прибалтийской звездой советского кино. На его счету более ста ролей. Зрители любят его героев из фильмов «Воры в законе», «Русь изначальная», «Узник замка Иф», «Мушкетеры 20 лет спустя». Сегодня актеру за 70, и он, немного лукавя, говорит: « Я обычный пенсионер!»

//Наука

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли

Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли, приблизившись к пониманию процессов, приведших к формированию нашей планеты. Имееются три основные гипотезы о происхождении Земли.

//В мире

Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря в Москве принял премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. В ходе встречи лидеры России и Греции обсуждали разные темы, в том числе, поставки газа.

//Общество

СМИ: В Пенсионном фонде грядут кадровые перестановки

СМИ: В Пенсионном фонде грядут кадровые перестановки

В Пенсионном фонде России (ПФР) грядут кадровые перестановки. О том, что трое из семи заместителей главы ПФР Антона Дроздова покинут свои посты в ближайшее время, сообщает газета "Коммерсантъ".

//Общество

Специалист рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Специалист рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, мальчика, который пришёл в школу с ножом, передали сотрудникам полиции. В этот момент присутствовали родители ученика. Пострадавших нет.

//Экономика

ЦБ раздал советы банкам на случай отключения от Visa и MasterCard

ЦБ раздал советы банкам на случай отключения от Visa и MasterCard

Центробанк озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами Visa и MasterCard не напрямую, а через банк-партнер. ЦБ разослал малым банкам письмо с рекомендацией.

//В мире

Грибаускайте порадовала Порошенко: Литва ввела санкции в отношении России

Грибаускайте порадовала Порошенко: Литва ввела санкции в отношении России

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с Петром Порошенко и порадовала украинского коллегу, сообщив о введении Вильнюсом антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе.

//Общество

Политолог оценил риски новой системы голосования

Политолог оценил риски новой системы голосования

В России люди смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика».

//Спорт

Олимпийская чемпионка дала прогноз по лидеру мирового женского фигурного катания

Олимпийская чемпионка дала прогноз по лидеру мирового женского фигурного катания

Победительница Олимпиады-1988, чемпионка мира в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова дала прогноз по лидеру мирового женского фигурного катания. Рика Кихира станет лидером мирового женского катания.

//Общество

Звонки о ложном минировании поступают с Украины, заявили в МВД

Звонки о ложном минировании поступают с Украины, заявили в МВД

Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов сегодня заявил, что подавляющее большинство анонимных телефонных звонков о ложном минировании объектов в России поступает с территории Украины.

//В мире

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

В Армении Апелляционный суд арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил, что Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил жалобы.

//Спорт

Футболист Глушаков заявил в полицию на жену, обвинив ее в мошенничестве

Футболист Глушаков заявил в полицию на жену, обвинив ее в мошенничестве

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков попал в скандальную историю со своей женой Дарьей. Глушаков обратился с заявлением в полицию на Дарью и обвиняет ее в мошенничестве.

//В мире

Ангеле Меркель подарили дирижерскую палочку

Ангеле Меркель подарили дирижерскую палочку

Сегодня в Гамбурге открылся федеральный съезд Христианско-демократического союза Германии, делегаты которого должны будут избрать преемника Ангелы Меркель, покидающей пост председателя ХДС.

//Общество

Возможно ли сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями?

Возможно ли сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями?

Координатор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Дарья Федорович рассказала, можно ли сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями.

//Спорт

Марат Сафин не желает терять времени и открестился от внебрачной дочери

Марат Сафин не желает терять времени и открестился от внебрачной дочери

Знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира, бывший депутат Госдумы Марат Сафин на данный момент не связан узами брака. 38-летний спортсмен признался, что никакой внебрачной дочери, у него нет.

//Шоу-бизнес

Басков отшутился от свадьбы с Волочковой

Басков отшутился от свадьбы с Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников, сообщив в своем микроблоге о предстоящей свадьбе с певцом Николаем Басковым и заодно похваставшись подаренными им серьгами.

//Общество

Специалист рассказал, когда стоит ждать морозов в столице

Специалист рассказал, когда стоит ждать морозов в столице

В Москве прошел сильный снегопад: за ночь выпало более 12% от месячной нормы осадков. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, откуда пришли снегопады.

//Происшествия

Водитель, сбивший в центре Москвы рабочих, ездил без прав

Водитель, сбивший в центре Москвы рабочих, ездил без прав

Водитель, который в пятницу, 7 декабря, сбил в центре Москвы трех дорожных рабочих, ездил без прав. Согласно последней информации источника, мужчина одолжил автомобиль у своего приятеля-таксиста.

//В мире

В Раде предрекли развязывание на Украине террора ради удержания власти Порошенко

В Раде предрекли развязывание на Украине террора ради удержания власти Порошенко

Согласно прогнозу, озвученному депутатом Верховной Рады Виталием Куприем, вероятен сценарий, при котором во время кампании по выборам президента или в день голосования произойдет ряд терактов.

//Общество

Коррупционеров в Крыму вылавливают с помощью зарплаты С. Аксенова

Коррупционеров в Крыму вылавливают с помощью зарплаты С. Аксенова

Крымский антикоррупционный комитет нередко просит финансовой помощи у главы республики Сергея АКСЕНОВА. Полученные средства ведомство использует для поимки взяточников,

//В мире

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 7 декабря, объяснил, по какой причине президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на территории своей страны.

//Общество

Эксперт: Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро

Эксперт: Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро

Недавно Минздрав посоветовал россиянам ни в чем себе не отказывать в новогоднюю ночь. Нужно ли устраивать праздник живота в новогоднюю ночь рассказала доктор медицинских наук диетолог Анна Гончарова.

//В мире

Лавров высказался насчет упрощения процесса выдачи гражданства РФ украинцам

Лавров высказался насчет упрощения процесса выдачи гражданства РФ украинцам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров днем в пятницу, 7 декабря, прокомментировал информацию насчет облегчения процедуры выдачи гражданства Российской Федерации украинцам.

//Общество

В сети появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам

В сети появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам

В сети сегодня появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам. На видеозаписи можно заметить, что полеты летательных аппаратов проводились в весьма сложных метеоусловиях.

//Общество

Сегодня День памяти жертв землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года

Сегодня День памяти жертв землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года

Тридцать лет назад, 7 декабря 1988 года, в тогда еще советской республике Армении произошло землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Сегодня свидетели трагедии поделились воспоминаниями.

//Общество

Создатель канала "Идиот": Telegram - самая удобная коммуникация для журналистов

Создатель канала "Идиот": Telegram - самая удобная коммуникация для журналистов

Создатель Telegram-канала "Идиот" рассказал, в чем заключается идея создания канала. Также он ответил на один из наиболее актуальных вопросов, касающихся создания Telegram.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры