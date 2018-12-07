Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

В Европе по территории Словакии движется колонна военной техники - десятки украинских полуприцепов с БМП-1 без опознавательных знаков. В соцсетях и блогах жители Словакии пишут, что военные машины пошли на пограничный переход с Украиной в Вышном Немецком, - сообщает украинское издание "Апостроф".

Водители конвоя отметили, что военная техника находится в очень хорошем техническом состоянии, она прошла полный ремонт и частичную модернизацию.

Владелец, конечный пункт маршрута и цель дальнейшего использования военной техники пока неизвестны.