Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники
7 декабря 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Европе по территории Словакии движется колонна военной техники - десятки украинских полуприцепов с БМП-1 без опознавательных знаков. В соцсетях и блогах жители Словакии пишут, что военные машины пошли на пограничный переход с Украиной в Вышном Немецком, - сообщает украинское издание "Апостроф".
Водители конвоя отметили, что военная техника находится в очень хорошем техническом состоянии, она прошла полный ремонт и частичную модернизацию.
Владелец, конечный пункт маршрута и цель дальнейшего использования военной техники пока неизвестны.