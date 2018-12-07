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Меркель передала власть в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
7 декабря 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Съезд Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии выбрал бывшего премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр председателем. Преемнице бывшей главы партии ХДС Ангелы Меркель 56 лет.
64-летняя Ангела Меркель возглавляет партию с 2000-го года. И с 2005-го является канцлером Германии. СМИ считают, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила партию с легкой руки Ангелы Меркель.
Возможно, через какое -то время Крамп-Карренбауэр станет немецким канцлером. Меркель тоже начинала свой путь в большую политику с должности генерального секретаря ХДС.
В Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже называют Меркель номер два.
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