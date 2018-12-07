Новейшие корабли НАТО оказались пригодны лишь для парадов

Как оказалось, не так страшен надводный флот Североатлантического альянса, как разговоры о нём. Отдельный вопрос о недостаточной подготовке личного состава к несению вахты. Но, оказалось, и сами корабли вовсе не гроза морей и океанов.



Это подтвердила установленная официально причина гибели 8 ноября 2018 года новейшего норвежского фрегата УРО «Хельге Ингстад» - серьёзные недостатки конструкции. Объединённая группа по расследованию инцидента констатировала также, что причиной аварии была целая череда серьёзных ошибок, что говорит о слабой подготовке экипажа.



«Норвежская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций выявила критические моменты в сфере безопасности, касающиеся обеспечения водонепроницаемости отсеков корабля, – указывается в приложении к предварительному отчету AIBN по рассматриваемой аварии. – Предположительно, это относится и к другим четырем фрегатам типа «Нансен», а также, что нельзя исключить, и к конструктивно схожим кораблям, построенным компанией Navantia, и к архитектурно-конструктивным решениям, которые используются (компанией) в схожих проектах кораблей».



Выводы комиссии станут тяжёлым ударом для норвежских, австралийских и испанских ВМС, а также компании Navantia, на счету которой 13 подобных кораблей, один из которых пока не построен, а другой уже утонул. К слову сказать, стоимость затонувшего корабля составляет полмиллиарда долларов.



