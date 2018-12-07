Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря в Москве принял премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальная международная и региональная проблематика. В ходе встречи лидеры России и Греции обсуждали и поставки газа.

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Путин заявил, что Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным проектам по транспортировке газа в Европу по южному маршруту.

Премьер Греции Алексиса Ципрас рассказал, что в ходе переговоров обсудил с Владимиром Путиным возможность строительства продолжения газопровода "Турецкий поток" через Грецию в Италию.