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Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа

Газопровода "Турецкий поток" може пойти через Грецию в Италию

7 декабря 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Россия не оставит Грецию без российского газа
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря в Москве принял премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.
Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальная международная и региональная проблематика. В ходе встречи лидеры России и Греции обсуждали и поставки газа.

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Путин заявил, что Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным проектам по транспортировке газа в Европу по южному маршруту.

Премьер Греции Алексиса Ципрас рассказал, что в ходе переговоров обсудил с Владимиром Путиным возможность строительства продолжения газопровода "Турецкий поток" через Грецию в Италию.

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