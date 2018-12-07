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В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
7 декабря 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Армении Апелляционный суд арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. В июле текущего года специальная следственная служба предъявила Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.
Защита обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. 15 ноября Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.
Сегодня адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил, что Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил жалобы. "Это означает, что Кочарян будет арестован", - цитирует армянского юриста РИА Новости.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшему выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки. В результате погибли 10 человек, около 200 получили ранения.
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