Ангеле Меркель подарили дирижерскую палочку

Сегодня в Гамбурге открылся федеральный съезд Христианско-демократического союза Германии, делегаты которого должны будут избрать преемника Ангелы Меркель, покидающей пост председателя ХДС.

Ангела Меркель руководит немецкими консерваторами на протяжении последних 18 лет. Ранее в этом году она заявила, что более не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.

Сегодня на съезде премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье вручил Ангеле Меркель от имени коллег по партии прощальный подарок – дирижерскую палочку. В сопроводительном слове он отметил, что работу председателя партии во многом можно сравнить с дирижерским искусством, поэтому такой подарок является особенным и символическим.

Среди возможных преемников Ангелы Меркель на посту председателя ХДС называют три кандидатуры. Это генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший руководитель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает ТАСС.