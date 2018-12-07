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Ангеле Меркель подарили дирижерскую палочку
7 декабря 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Гамбурге открылся федеральный съезд Христианско-демократического союза Германии, делегаты которого должны будут избрать преемника Ангелы Меркель, покидающей пост председателя ХДС.
Ангела Меркель руководит немецкими консерваторами на протяжении последних 18 лет. Ранее в этом году она заявила, что более не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.
Сегодня на съезде премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье вручил Ангеле Меркель от имени коллег по партии прощальный подарок – дирижерскую палочку. В сопроводительном слове он отметил, что работу председателя партии во многом можно сравнить с дирижерским искусством, поэтому такой подарок является особенным и символическим.
Среди возможных преемников Ангелы Меркель на посту председателя ХДС называют три кандидатуры. Это генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший руководитель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает ТАСС.
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