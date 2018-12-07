Назарбаев признался, что переживает за Украину

Президент Казахстана признался в телеинтервью, что очень переживает о судьбе Украины, где в свое время учился, и рассказал, как конфликт РФ и ЕС нарушил его планы по расширению зоны свободной торговли.

«Не буду скрывать, за Украину тоже переживаю, я там учился. Я знаю украинцев, у меня друзья до сих пор сохранились. Почему на Украине случилось то, что случилось? Я знаю, что у Путина нет желания отхватить кусок Украины и востока. У России и так самая большая территория в мире. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были. Это же наш народ, одни и те же песни поем, общие шутки у нас», - поделился Нурсултан Назарбаев своими переживаниями в эфире телеканала «Россия24».

Президент Казахстана также высказался на тему антироссийских санкций. По его мнению, они лишь мобилизовали Россию, а Казахстану и вовсе приносят выгоду: «Российский народ, как всегда, собрался с силами и идет вперед. И нам тоже выгодно – у нас растет торговля, мы стали поставлять в Россию больше сельскохозяйственной продукции».

Однако конфликт России и Евросоюза нарушил его планы по расширению зоны свободной торговли, посетовал казахстанский лидер: «Я уже начал было договариваться, чтобы Евразийский союз заключил договор о свободной торговле с Европейским союзом, если бы не случилось то, что случилось».