Украинский президент Петр Порошенко готов развязать террор в стране ради сохранения своей власти. Такого мнения придерживается Виталий Куприй, депутат Верховной Рады.

Согласно прогнозу, озвученному парламентарием, весьма вероятен сценарий, при котором во время кампании по выборам президента или в день голосования произойдет ряд терактов. Атаки будут преследовать цель снизить явку, запугать избирателей в округах, не поддерживающих действующего главу государства, заявил Куприй. Он добавил, что данная технология, позволяющая сфабриковать результаты выборов, уже продолжительное время используется в недемократических странах, пишет «ПолитНавигатор».

Украинцы должны проголосовать за нового президента 31 марта следующего года. Ранее киевский эксперт Михаил Подоляк рассказал, что поможет Петру Порошенко, не пользующемуся популярностью у электората, переизбраться на второй срок.