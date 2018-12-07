В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 7 декабря, объяснил, по какой причине президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на территории своей страны.

По словам дипломата, украинский лидер принял такое решение с целью укрепить перед выборами свое весьма "несерьезное" положение, передает РИА "Новости". Лавров напомнил, что через сутки после инцидента с кораблями Украины неподалеку от Керченского пролива Порошенко объявил военное положение, а еще через несколько дней власти США заявили, что намерены нарастить присутствие своих военнослужащих в акватории Черного моря.

"Ну как по заказу", – иронично отметил Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после заседания СМИД ОБСЕ.