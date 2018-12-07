//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

7 декабря 2018, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине
фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 7 декабря, объяснил, по какой причине президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на территории своей страны.
 
Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине

Порошенко рассказал о длительности военного положения на Украине

 
По словам дипломата, украинский лидер принял такое решение с целью укрепить перед выборами свое весьма "несерьезное" положение, передает РИА "Новости". Лавров напомнил, что через сутки после инцидента с кораблями Украины неподалеку от Керченского пролива Порошенко объявил военное положение, а еще через несколько дней власти США заявили, что намерены нарастить присутствие своих военнослужащих в акватории Черного моря.
 
"Ну как по заказу", – иронично отметил Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после заседания СМИД ОБСЕ.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости СМИ2

//Спорт

Марат Сафин не желает терять времени и открестился от внебрачной дочери

Марат Сафин не желает терять времени и открестился от внебрачной дочери

Знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира, бывший депутат Госдумы Марат Сафин на данный момент не связан узами брака. 38-летний спортсмен признался, что никакой внебрачной дочери, у него нет.

//В мире

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Оглашены подробности возможного плана приграничной провокации ВСУ против России

Власти Украины осуществят новую провокацию против Российской Федерации до конца текущего года. С соответствующим заявлением в телеэфире некоторое время назад выступил Сергей Гаврилов, представитель Госдумы.

//В мире

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 7 декабря, объяснил, по какой причине президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на территории своей страны.

//В мире

Названо имя нового постпреда США в ООН

Названо имя нового постпреда США в ООН

Сегодня стало известно имя нового представителя США в Организации Объединенных Наций. Согласно последней информации, о назначении утром пятницу, 7 декабря, официально сообщит американский лидер.

//Общество

В сети появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам

В сети появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам

В сети сегодня появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам. На видеозаписи можно заметить, что полеты летательных аппаратов проводились в весьма сложных метеоусловиях.

//Новости МирТесен



//Общество

Чиновница Глацких заявила, что приносит пользу обществу и молодежи

Чиновница Глацких заявила, что приносит пользу обществу и молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких заявила, что не покинет свой пост, пока руководство не примет решение о ее отставке.

//Спорт

Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Российская фигуристка Алина Загитова занимает второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при, проходящего в канадском Ванкувере. Лидирует японская фигуристка Рика Кихира.

//Шоу-бизнес

Уютный домашний снимок Димы Билана растрогал поклонников

Уютный домашний снимок Димы Билана растрогал поклонников

Популярный певец Дима Билан растрогал поклонников уютным домашним снимком. Артист решил поделиться с подписчиками невероятно теплым кадром, который напоминает о скором праздновании Нового года.

//Шоу-бизнес

Максим Матвеев показал фото крошечного сына и назвал его имя

Максим Матвеев показал фото крошечного сына и назвал его имя

В сети накануне появился первый снимок новорожденного сына Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Актеры во второй раз стали родителями на днях – малыш появился на свет немного раньше срока.

//Шоу-бизнес

Басков отшутился от свадьбы с Волочковой

Басков отшутился от свадьбы с Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников, сообщив в своем микроблоге о предстоящей свадьбе с певцом Николаем Басковым и заодно похваставшись подаренными им серьгами.

//В мире

Назарбаев признался, что переживает за Украину

Назарбаев признался, что переживает за Украину

Президент Казахстана признался, что очень переживает о судьбе Украины, где в свое время учился, и рассказал, как конфликт РФ и ЕС нарушил его планы по расширению зоны свободной торговли.

//Новости партнеров

//Общество

Специалист рассказал, когда стоит ждать морозов в столице

Специалист рассказал, когда стоит ждать морозов в столице

В Москве прошел сильный снегопад: за ночь выпало более 12% от месячной нормы осадков. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, откуда пришли снегопады.

//Происшествия

Водитель, сбивший в центре Москвы рабочих, ездил без прав

Водитель, сбивший в центре Москвы рабочих, ездил без прав

Водитель, который в пятницу, 7 декабря, сбил в центре Москвы трех дорожных рабочих, ездил без прав. Согласно последней информации источника, мужчина одолжил автомобиль у своего приятеля-таксиста.

//В мире

В Раде предрекли развязывание на Украине террора ради удержания власти Порошенко

В Раде предрекли развязывание на Украине террора ради удержания власти Порошенко

Согласно прогнозу, озвученному депутатом Верховной Рады Виталием Куприем, вероятен сценарий, при котором во время кампании по выборам президента или в день голосования произойдет ряд терактов.

//Общество

Коррупционеров в Крыму вылавливают с помощью зарплаты С. Аксенова

Коррупционеров в Крыму вылавливают с помощью зарплаты С. Аксенова

//Общество

Эксперт: Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро

Эксперт: Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро

Недавно Минздрав посоветовал россиянам ни в чем себе не отказывать в новогоднюю ночь. Нужно ли устраивать праздник живота в новогоднюю ночь рассказала доктор медицинских наук диетолог Анна Гончарова.

//В мире

Лавров высказался насчет упрощения процесса выдачи гражданства РФ украинцам

Лавров высказался насчет упрощения процесса выдачи гражданства РФ украинцам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров днем в пятницу, 7 декабря, прокомментировал информацию насчет облегчения процедуры выдачи гражданства Российской Федерации украинцам.

//Общество

Сегодня День памяти жертв землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года

Сегодня День памяти жертв землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года

Тридцать лет назад, 7 декабря 1988 года, в тогда еще советской республике Армении произошло землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Сегодня свидетели трагедии поделились воспоминаниями.

//Общество

Создатель канала "Идиот": Telegram - самая удобная коммуникация для журналистов

Создатель канала "Идиот": Telegram - самая удобная коммуникация для журналистов

Создатель Telegram-канала "Идиот" рассказал, в чем заключается идея создания канала. Также он ответил на один из наиболее актуальных вопросов, касающихся создания Telegram.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за "безвкусную кофточку"

Бузову раскритиковали за "безвкусную кофточку"

Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время получает огромное количество комплиментов насчет своей внешности. Однако ее новый снимок в соцсети раскритиковали, а наряд назвали "безвкусным".

//Происшествия

В центре Москвы машина сбила двух дорожных рабочих

В центре Москвы машина сбила двух дорожных рабочих

В центре Москвы в районе Покровского бульвара утром в пятницу, 7 декабря, легковой автомобиль сбил двух дорожных рабочих. Согласно последней информации, виновник аварии с места ДТП скрылся.

//В мире

Три сценария появления армии России в охваченном войной Донбассе назвали в сети

Три сценария появления армии России в охваченном войной Донбассе назвали в сети

Названы варианты развития событий, при которых соединения армии РФ будут введены на территорию Донбасса, где с весны 2014 года продолжается гражданская война. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Наука

Ученые знают, как выявить склонность женщины к изменам

Ученые знают, как выявить склонность женщины к изменам

Ученые из Оксфордского университета провели ряд исследований и выяснили, как определить склонность женщины к изменам. В экспериментах, проведенных специалистами, принимали участие 474 человека.

//Происшествия

Московская школа возобновила работу после инцидента с вооруженным учеником

Московская школа возобновила работу после инцидента с вооруженным учеником

Школа в московском районе Жулебино вновь начала работать после инцидента с вооруженным учеником. В минувший четверг подросток пронес в здание учебного заведения нож и начал угрожать учителям.

//В мире

Живут же люди! Венгрия: Балатон, свиньи, художники, изобретатели, «шарик» Биро

Живут же люди! Венгрия: Балатон, свиньи, художники, изобретатели, «шарик» Биро

Будучи одной из старейших стран Европы, основанная в 896 году, Венгрия удивляет не только своими уникальными природными данными, но и изобретательными, талантливыми людьми, которые стали, каждый по своему, известны во всем мире.

//В мире

В Кремле заявили, что Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД

В Кремле заявили, что Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 7 декабря, заявил, что Москва не нарушала взятых на себя обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Наука

Ученые выявили новую причину развития шизофрении

Ученые выявили новую причину развития шизофрении

Датские ученые обнаружили новый фактор риска, который может приводить к развитию шизофрении. Оказалось, что к развитию этого психического заболевания имеет отношение дефицит витамина D.

//Общество

Мальчик-жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России

Мальчик-жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России

В Книгу рекордов России попал десятилетний воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства Богдан Копейкин. Согласно последней информации, его жонглерское мастерство поразило мастеров.

//В мире

Порошенко: Украина готова выступить против "ползучей аннексии" со стороны РФ

Порошенко: Украина готова выступить против "ползучей аннексии" со стороны РФ

Президент Украины Петр Порошенко в рамках беседы с американскими журналистами сделал важное заявление. По словам политика, его страна готова "выступить против России" и защитить свою территорию.

//Общество

Выложен гороскоп Глобы для рискующих получить проблемы в 2019-м знаков зодиака

Выложен гороскоп Глобы для рискующих получить проблемы в 2019-м знаков зодиака

Весны, Овны и Водолеи могут в следующем году столкнуться с серьезными трудностями. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, приведенном в заметке, которая появилась в российском сегменте интернета.

//В мире

Эксперт оценил заявление о намерении Украины пользоваться Керченским проливом

Эксперт оценил заявление о намерении Украины пользоваться Керченским проливом

Российский эксперт в пятницу, 7 декабря, оценил заявление министра обороны Украины Степана Полторака, о том, что военные корабли страны намерены продолжать пользоваться Керченским проливом.

//Культура

Обнародован тизер последнего сезона сериала "Игра престолов"

Обнародован тизер последнего сезона сериала "Игра престолов"

В сети появился тизер восьмого и последнего сезона популярного сериала "Игра престолов". Согласно последней информации создателей картины, зрители смогут увидеть новые серии в апреле будущего года.

//В мире

СМИ: гражданка России в одном из храмов Никарагуа облила кислотой священника

СМИ: гражданка России в одном из храмов Никарагуа облила кислотой священника

В одном из храмов Никарагуа гражданка России облила кислотой священника. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел в минувшую среду, 5 декабря, во время исповеди.

//Общество

Новый ракетный корабль, оснащенный "Калибрами", впервые зашел в Севастополь

Новый ракетный корабль, оснащенный "Калибрами", впервые зашел в Севастополь

В пятницу, 7 декабря, стало известно, что новый малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево", оснащенный универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", впервые зашел в Севастополь.

//Общество

Эксперты подсказали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты подсказали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе, и рассказали, как правильно ухаживать за зеленой красавицей, дольше сохраняя ощущение праздника в доме.

//Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске сбросила 10 кг и переехала жить к океану

Сестра Жанны Фриске сбросила 10 кг и переехала жить к океану

Сестра покойной певицы Жанны Фриске кардинально изменила свою жизнь. 32-летняя Наталья смогла сбросить десять лишних килограммов, а также сменить место жительства – теперь ее дом находится у океана.

//В мире

Поклонская раскритиковала главу ВМС Украины за пиар на моряках

Поклонская раскритиковала главу ВМС Украины за пиар на моряках

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала за «квазипатриотический пиар» главу ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, отправившего своих подчиненных на верную гибель в Керченский пролив.

//В мире

Совфед оценил заявление Вашингтона о реакции на инцидент в Керченском проливе

Совфед оценил заявление Вашингтона о реакции на инцидент в Керченском проливе

В Совете Федерации в пятницу, 7 декабря, оценили заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что военный ответ на инцидент в Керченском проливе исключен.

//В мире

Серена Уильямс порекомендовала герцогине Меган перестать быть "такой милой"

Серена Уильямс порекомендовала герцогине Меган перестать быть "такой милой"

Известная теннисистка Серена Уильямс посоветовала герцогине Меган перестать быть "такой милой". Спортсменка призналась, что жена принца Гарри ведет себя невероятно любезно абсолютно всегда и со всеми.

//Общество

C академика Сергея Королева до сих пор не снята судимость

C академика Сергея Королева до сих пор не снята судимость

Как может быть такое? Забыли? Куча чиновников, инстанций, проверяющих, а похоронили героя и уголовника в одном лице?

//Общество

Политический киллер впервые рассказал, как «убивал» 2-х президентов и 1 министра

Политический киллер впервые рассказал, как «убивал» 2-х президентов и 1 министра

От встречи в кафе он первый раз отказался. Сказал, что знакомство может состояться только в машине. Пока говорили, он постоянно поглядывал в зеркала заднего вида. Это привычка, выработанная годами. Он политический киллер

//Общество

Зачем чувакам-охотникам педикюрные наборы?

Зачем чувакам-охотникам педикюрные наборы?

Все российские СМИ облетела новость о чудесно выживших в лесу двух мальчишек 10 и 12 лет из села Чуваки Пермского края, которые провели на морозе аж 17 часов. Ещё бы не много и спасти их не удалось бы. Но на счастье мимо проходили два охотника-однофамильца и вообще полные тёзки Геннадии Шадрины. Это и спасло детей.

//Общество

Максим Мернес: "Нужно покупать ликвидную криптовалюту"

Максим Мернес: "Нужно покупать ликвидную криптовалюту"

Что сейчас происходит в мире криптовалют? В какую инвестировать и каково будущее "монеты"? Об этом и многом другом в интервью с криптомиллионером Максимом Мернесом, автором канала CryptoBoss в Telegram.

//Происшествия

Директора магаданского детдома подозревают в избиении воспитанников

Директора магаданского детдома подозревают в избиении воспитанников

В Магаданской области директора детского дома в поселке Ола подозревают в избиении воспитанников. Согласно последней информации, прокуратура возбудила по факту случившегося уголовное дело.

//В мире

Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире

Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире

Два депутата Верховной рады Украины Олег Барна и Юрий Левченко подрались в прямом эфире парламентского телеканала. Народные избранники не сошлись во мнениях о введении военного положения в стране.

//Наука

В китайском медном руднике нашли следы динозавров

В китайском медном руднике нашли следы динозавров

В китайской провинции Сычуань в открытом разрезе по добыче медной руды обнаружили следы динозавров. Вышеуказанная находка была сделана в рамках проведения взрывных работ в разрезе "Саньбилога".

//В мире

СМИ привели доказательства подготовки властей Украины к скорой «настоящей войне»

СМИ привели доказательства подготовки властей Украины к скорой «настоящей войне»

Украинские власти готовятся к «настоящей войне», которую они планируют развязать в ближайшем будущем. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 декабря

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 декабря

Специалисты метеорологической службы поделились прогнозом погоды в столичном регионе на последний рабочий день первой недели декабря: 7 декабря в Москве будет облачно и снежно, но не очень холодно.

//Происшествия

В Кузбассе два человека погибли из-за сильных морозов

В Кузбассе два человека погибли из-за сильных морозов

Из-за сильнейших морозов в Кемеровской области погибли два человека. Согласно последней информации, в результате крайне низких температур за сутки в регионе пострадали не менее двадцати человек.

//Культура

Состоят ли Рыбин с Сенчуковой в банде?

Состоят ли Рыбин с Сенчуковой в банде?

На прямой линии в "Аргументах недели" читатель из Тюмени спросил у лидера "Дюны" Виктора Рыбина, связан ли он и его группа с бандитами? Компания, в которой работает читатель, хотела пару лет назад пригласить артистов на корпоратив, но их отговорили этим бандитским прошлым...

//В мире

Раскрыт «единственный мощный козырь» ополченцев Донбасса на случай вторжения ВСУ

Раскрыт «единственный мощный козырь» ополченцев Донбасса на случай вторжения ВСУ

Проведение широкомасштабной наступательной операции в Донбассе невыгодно для Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Рафи Абдул Джабар, ветеран ополчения непризнанной ДНР.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры