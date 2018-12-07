Лавров высказался насчет упрощения процесса выдачи гражданства РФ украинцам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров днем в пятницу, 7 декабря, прокомментировал информацию насчет облегчения процедуры выдачи гражданства Российской Федерации украинцам.

По словам Сергея Лаврова, законы Украины не запрещают совершать подобные действия. Дипломат подчеркнул, что в решении облегчить процесс получения украинцами гражданства РФ нет никакой проблемы, а также двойных смыслов, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что в России будет упрощен этот процесс для участников госпрограммы переселения соотечественников, треть участников которой являются украинцами.