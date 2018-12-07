Три сценария появления армии России в охваченном войной Донбассе назвали в сети

Названы варианты развития событий, при которых соединения армии России будут введены на территорию Донбасса, где с весны 2014 года продолжается гражданская война. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

Автор канала «Крым PRO+» в «Яндекс. Дзен» обозначил три сценария. Первый из них – признание Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Блогер отмечает, что Россия может пойти на данный шаг в случае серьезного обострения в зоне конфликта.

Второй вариант – пересечение украинскими силовиками границы РФ с целью удара по ополченцам народных республик с тыла. Третий – размещение в Донбассе миротворцев ООН. Без российских военнослужащих миссия обойтись не может, отмечается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения ДНР раскрыл «единственный мощный козырь» защитников Донбасса на случай вторжения Киева.