В Кремле заявили, что Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 7 декабря, заявил, что Москва не нарушала взятых на себя обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле заметили, что Россия по-прежнему придерживается пунктов данного документа. Таким образом Песков отреагировал на заявление представителя Госдепартамента США о том, что Вашингтон хочет, чтобы Москва отказалась от своей ракетной системы 9М729 или изменила ее.

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что с вопросом о технологических нюансах следует обратиться в Министерство иностранных дел РФ или же в российское Министерство обороны, передает ТАСС.