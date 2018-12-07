Президент Украины Петр Порошенко в рамках беседы с американскими журналистами сделал важное заявление. По словам политика, его страна готова "выступить против России" и защитить свою территорию.

Порошенко подчеркнул, что украинский народ не намерен смотреть на то, как Москва продолжает "ползучую аннексию Украины". Политик добавил, что сегодня его страна полна решимости и может выступить против неприятеля. В статье для The New York Times украинский лидер отметил, что Крым и Донбасс в настоящий момент уже находятся "под оккупацией", поэтому все мировое сообщество должно сплотиться и не позволить России распространить свою "агрессию" в акватории Азовского моря.

Порошенко также призвал западные страны ужесточить санкции в отношении РФ после инцидента с украинскими кораблями неподалеку от Керченского пролива.