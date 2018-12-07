СМИ: гражданка России в одном из храмов Никарагуа облила кислотой священника

В одном из храмов Никарагуа гражданка России облила кислотой священника. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел в минувшую среду, 5 декабря, во время исповеди.

Элис Леонидовна Гонн, которая имеет российский паспорт, выплеснула кислоту на священнослужителя по имени Манагуа Марио Гевара, передает издание Prensa . Мужчина в результате случившегося получил серьезные ожоги лица, головы, рук и некоторых других частей тела.

Прихожане незамедлительно пришли на помощь к священнику, сняли с него поврежденную одежду, а затем доставили его в клинику. Один из монахов предположил, что в женщину "вселились бесы". В обстоятельствах инцидента разбираются специалисты.