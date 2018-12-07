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Поклонская раскритиковала главу ВМС Украины за пиар на моряках
7 декабря 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала за «квазипатриотический пиар» главу ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, отправившего своих подчиненных на верную гибель в Керченский пролив.
«Игорь Воронченко предложил обменять себя на своих подчиненных. На тех людей, которых он несколько дней назад отправил на верную погибель, как овец на заклание. Адмирал прекрасно знает, что этого никогда не будет. Он нужен России, как собаке пятая нога, поэтому и решил так «по-отечески» побеспокоиться о своих подчиненных. Ни сочувствия, ни тем более уважения такой квазипатриотический пиар не вызывает. Лучше бы адмиралу не дешевить, а подумать, точно ли был в адеквате украинский верховный главнокомандующий, когда отдавал приказ на прорыв кораблей через Керченский пролив», - заявила Наталья Поклонская.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе и были задержаны погранслужбой ФСБ РФ. Среди задержанных – 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, сообщает РИА Новости.
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