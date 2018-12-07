Совфед оценил заявление Вашингтона о реакции на инцидент в Керченском проливе

В Совете Федерации в пятницу, 7 декабря, оценили заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что военный ответ на инцидент в Керченском проливе исключен.

Американский военачальник подчеркнул, что вышеуказанный вариант даже на обсуждается. Ч лен комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что воинственность присутствует в словах американцев и представителей стран-членов НАТО. Однако, как уточнил политик, в США прекрасно понимают, что любые маневры в районе Керченского пролива приведут к обострению ситуации и даже к конфликту.