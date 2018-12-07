Известная теннисистка Серена Уильямс посоветовала герцогине Меган перестать быть "такой милой". Спортсменка призналась, что жена принца Гарри ведет себя невероятно любезно абсолютно всегда и со всеми.

Уильямс отметила, что в беседе с герцогиней Сассекской попыталась узнать, как она на самом деле себя чувствует – ведь в настоящий момент Меган ждет ребенка и, вероятно, не всегда пребывает в хорошем состоянии. Как сообщает портал teleprogramma.pro, будущая мать никогда не жалуется и утверждает, что у нее все прекрасно.

Теннисистка также уверяет, что ее подруга совершенно не изменилась после свадьбы с британским принцем, хотя это просто невероятное событие, передает Daily mail.