Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире

Два депутата Верховной рады Украины Олег Барна и Юрий Левченко подрались в прямом эфире парламентского телеканала. Народные избранники не сошлись во мнениях о введении военного положения и бюджете страны.

В ходе обсуждения животрепещущих вопросов украинской политики депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что депутаты, не принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не имеют права высказывать свое мнение по этому поводу, и назвал оппонентов своей фракции «политическими импотентами».

Левченко в ответ на это высказался, что «прислужник олигархата» Барна выступает на уровне «пьяного, который врезается в трамвай в Киеве». Подобное сравнение вывело Барну из себя: «порошенковец» вскочил с места и кинулся на противника, уронив его вместе с креслом на пол.

Сразу же после этого скандального инцидента Олег Барна покинул студию парламентского телеканала. Юрий Левченко заверил ведущую программы, что он в норме, и продолжил беседу, сообщает «КП».