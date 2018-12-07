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СМИ привели доказательства подготовки властей Украины к скорой «настоящей войне»
7 декабря 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти готовятся к «настоящей войне», которую они планируют развязать в ближайшем будущем. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», одним из доказательств подготовки Киева к боевым действиям является призыв резервистов первой очереди. Эти люди имеют боевой опыт, так как ранее участвовали в силовой операции против непризнанных республик Донбасса.
Также о намерении Украины развязать войну, по мнению автора процитированной публикации, свидетельствуют перевод оборонно-промышленного комплекса страны на особый режим работы, поставка в армию новой техники и боеприпасов, а также нагнетание ситуации «ключевыми политиками».
Киев направил на военные приготовления огромные средства. Украинские руководители не могут допустить, чтобы эти ресурсы были потрачены впустую. Если властям соседнего государства не удастся в течение месяца спровоцировать вооруженный конфликт с Россией, киевские силовики начнут наступление в Донбассе, прогнозируется в материале.
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