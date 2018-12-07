Названо имя нового постпреда США в ООН

Сегодня стало известно имя нового представителя США в Организации Объединенных Наций. Согласно последней информации, о назначении утром пятницу, 7 декабря, официально сообщит американский лидер.

Высокий пост в ООН займет Хизер Науэрт, которая ранее занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, а до этого являлась ведущей на телеканале Fox News.

Как уточняет сегодня портал "Свободная пресса", именно этот канал первым предоставил информацию о назначении Науэрт.

Напомним, что женщину называли ключевым претендентом на должность постпреда США при ООН еще осенью прошлого года.