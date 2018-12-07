Раскрыт «единственный мощный козырь» ополченцев Донбасса на случай вторжения ВСУ

Проведение широкомасштабной наступательной операции в Донбассе невыгодно для Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения некоторое время назад озвучил Рафи Абдул Джабар, ветеран ополчения непризнанной ДНР.

Мужчина предсказал, что в случае вторжения в республики Донбасса киевских военных ждут большие потери. Ополченец отметил, что за время конфликта на востоке Украины защитники ДНР и ЛНР получили колоссальный опыт ведения антидиверсионной войны и оборонительных боев малыми силами. Данный опыт – «наш единственный очень большой и мощный козырь», заявил Рафи Абдул Джабар во время интервью, которое выложено на YouTube-канале «Сталинград».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский эксперт Юрий Кнутов раскрыл суть тактики бесконтактной войны, которую в настоящий момент применяют в Донбассе противостоящие ополчению ВСУ.