США: вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе исключен

Американские власти исключили возможность военного ответа на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщил глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

По словам Данфорда, международное сообщество непременно должно отреагировать на случившееся, однако исключительно в сферах дипломатии, безопасности или экономики. Как сообщает издание Washington Post , речи о военном измерении ответа на данный инцидент не идет.

Джозеф Данфорд также отметил, что в настоящий момент всю необходимую информацию до российских властей доносит политическое руководство Штатов, а сам он эту тему с коллегой из РФ Валерием Герасимовым не обсуждал.