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Эйфелева башня будет закрыта в субботу из-за «желтых жилетов»
6 декабря 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 8 декабря, будет закрыта для посещений одна из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелева башня. Это решение принято городскими властями по соображениям безопасности.
«Из соображений безопасности Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня 8 декабря. Всем, кто купил билеты на этот день, будут возвращены деньги», - сообщается на сайте парижской достопримечательности.
Принятые меры безопасности связаны с запланированной на ближайшую субботу акцией протеста движения так называемых «желтых жилетов». Массовые протестные акции против повышения цен на топливо проходят во Франции с 17 ноября и сопровождаются стычками с полицией, погромами и поджогами. В ходе этих массовых протестных мероприятий уже погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили сотни людей, сообщает РИА Новости.
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