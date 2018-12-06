Эйфелева башня будет закрыта в субботу из-за «желтых жилетов»

В субботу, 8 декабря, будет закрыта для посещений одна из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелева башня. Это решение принято городскими властями по соображениям безопасности. Французские власти опасаются государственного переворота

«Из соображений безопасности Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня 8 декабря. Всем, кто купил билеты на этот день, будут возвращены деньги», - сообщается на сайте парижской достопримечательности.

Принятые меры безопасности связаны с запланированной на ближайшую субботу акцией протеста движения так называемых «желтых жилетов». Массовые протестные акции против повышения цен на топливо проходят во Франции с 17 ноября и сопровождаются стычками с полицией, погромами и поджогами. В ходе этих массовых протестных мероприятий уже погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили сотни людей, сообщает РИА Новости.