Тереза Мэй допустила, что Британия не выйдет из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила три возможных варианта выхода страны из состава Европейского союза: Британия выходит из ЕС с соглашением, без него или не выходит вовсе.

«Есть три варианта: первый – выйти из состава Европейского союза с соглашением. Два остальных – либо мы выходим без договора, либо у нас нет никакого Brexit», - заявила Тереза Мэй перед началом дебатов по выходу из Евросоюза в палате общин британского парламента.

Голосование по сделке о Brexit должно состояться в британском парламенте 11 декабря. Дебаты по этому вопросу начались сегодня. Британский премьер также напомнила парламентариям, что власти не должны отвергать мнение граждан страны, одобривших выход королевства из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года, пишут «Известия».