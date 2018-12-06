Трамп назвал себя жертвой «президентского харассмента»

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года серьезно снижает его рейтинг доверия.

«Без фальшивой охоты на ведьм, связанной с Россией, учитывая все, чего мы достигли за последние два года (сокращение регулирования и налогов, судьи, военные, ветераны и так далее), мой рейтинг одобрения составлял бы 75%, а не 50%. Это называется президентский харассмент!», - заявил американский лидер в своем твиттере.

Запись в своем микроблоге глава Белого дома сопроводил ссылкой на социологическое исследование, по результатам которого 49% американцев одобряют его деятельность на президентском посту, а 50% - не одобряют, сообщает ИА Regnum.