Трамп назвал себя жертвой «президентского харассмента»
6 декабря 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года серьезно снижает его рейтинг доверия.
«Без фальшивой охоты на ведьм, связанной с Россией, учитывая все, чего мы достигли за последние два года (сокращение регулирования и налогов, судьи, военные, ветераны и так далее), мой рейтинг одобрения составлял бы 75%, а не 50%. Это называется президентский харассмент!», - заявил американский лидер в своем твиттере.
Запись в своем микроблоге глава Белого дома сопроводил ссылкой на социологическое исследование, по результатам которого 49% американцев одобряют его деятельность на президентском посту, а 50% - не одобряют, сообщает ИА Regnum.