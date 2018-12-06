Лавров и Могерини провели встречу в Милане

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Милане, в ходе которой обсудили ДРСМД, инцидент в Керченском проливе и другие темы.

«Они обсудили будущее договора о РСМД. Высокий представитель подчеркнула, что этот договор имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности. Его сохранение и полное осуществление отвечает всем нашим интересам», - сообщила дипломатическая служба ЕС.

Стороны также затронули инцидент в Керченском проливе, дальнейшее участие России в Совете Европы, проблемы сохранения иранской ядерной сделки и обменялись мнениями по ситуации в Сирии, сообщает РИА Новости.