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Лавров и Могерини провели встречу в Милане
6 декабря 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Милане, в ходе которой обсудили ДРСМД, инцидент в Керченском проливе и другие темы.
«Они обсудили будущее договора о РСМД. Высокий представитель подчеркнула, что этот договор имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности. Его сохранение и полное осуществление отвечает всем нашим интересам», - сообщила дипломатическая служба ЕС.
Стороны также затронули инцидент в Керченском проливе, дальнейшее участие России в Совете Европы, проблемы сохранения иранской ядерной сделки и обменялись мнениями по ситуации в Сирии, сообщает РИА Новости.
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