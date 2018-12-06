ВВС США провели внеплановый полет над территорией Украины

Сегодня в рамках Договора по открытому небу США совместно с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины. Выбор времени для этого полета был не случаен, заявили в Пентагоне.

«Сегодня США и союзники провели внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить приверженность США помогать Украине и другим государствам-партнерам. США полны решимости поддерживать безопасность европейских стран», - заявили в американском министерстве обороны.

В американском военном ведомстве также отметили, что поводом для совершения внепланового полета над территорией Украины явились «незаконные и дестабилизирующие действия» со стороны России, в частности, «неспровоцированное нападение со стороны России на украинские корабли в Черном море», передает ТАСС.