В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

Герцогство Люксембург со следующего лета станет первой страной в мире, где проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Это решение властей связано с острой проблемой дорожных пробок.

Переизбранное коалиционное правительство Люксембурга, возглавляемое Ксавье Беттелем, приняло решение с лета 2019 года отменить плату за поездки на всех видах общественного транспорта, включая трамваи, автобусы и пригородные поезда.

При том, что в самом Люксембурге проживает всего 110 тысяч человек, а население всего герцогства составляет 600 тысяч жителей, сюда ежедневно приезжают на работу сотни тысяч человек из соседних Германии и Франции. Из-за множества машин образуются многочасовые пробки.

Кроме того, власти Люксембурга планируют сделать бесплатным проезд в первом и втором классах поездов, а также добавить в рабочий календарь страны еще два праздничных дня, сообщает ТАСС.