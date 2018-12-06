На Украине приняли закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Верховная рада Украины сегодня большинством голосов приняла президентский закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». В Госдуме убеждены, что Рада поддержит разрыв договора о дружбе с Россией

Соответствующий законопроект ранее внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко, а комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал его принять. За принятие этого закона проголосовали 277 депутатов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

Согласно принятому закону, действие договора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» будет прекращено с 1 апреля 2019 года, сообщает RT.