Всех тунеядцев Белоруссии свели в одну базу

В Белоруссии начала работу единая база тунеядцев страны. В ней фигурируют около 500 тысяч человек, это 5% от общего числа населения бывшей советской республики.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», попадание в открытую базу чревато не только обязательством платить «налог на тунеядство», но и необходимостью оплачивать 100% коммунальных услуг, а также общественным осуждением.

В процитированном посте отмечается, что Центральный банк России в настоящее время активно собирает биометрические данные граждан с помощью подведомственных финансово-кредитных организаций. Велика вероятность, что тех, кто не зарегистрируются в РФ как самозанятые и не будут платить соответствующие налоги, могут занести в аналогичную белорусской базу данных.