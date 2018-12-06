Экс-депутат Рады поведал о руководящей роли США в провокации Украины на Азове

Провокацией украинских моряков в Азовском море руководили представители Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Политик некоторое время назад разместил в Facebook пост, в котором утверждается, что все распоряжения в ходе вторжения в территориальные воды РФ в районе Крыма отдавались президенту Петру Порошенко из американского посольства, расположенного в Киеве. Украинский лидер, в свою очередь, отдавал команды исполнителям, написал Журавко.

Согласно точке зрения экс-парламентария, его страна в настоящий момент находится под внешним управлением. США используют Украину в своем конфликте с Россией, полагает Алексей Журавко.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков предрек новую антироссийскую провокацию Киева, целью которой должно стать втягивание Москвы в вооруженный конфликта на территории Донбасса.