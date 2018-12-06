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Стала известна «иракская» тактика подавления позиций ополченцев Донбасса ВСУ
6 декабря 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины используют в Донбассе тактику, ранее опробованную армией Соединенных Штатов в Ираке. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.
Как пояснил собеседник СМИ, данная тактика предполагает бесконтактную войну с нанесением ударов по разведанным целям. «Пошли в наступление, встретили сопротивление — отошли, тут же новый удар», - процитировало аналитика сетевое издание ФАН. Так продолжается до тех пор, пока не удастся подавить позиции противника.
Юрий Кнутов добавил, что новых разгромов украинской армии, подобных тому, что произошли в районе городов Иловайск и Дебальцево в 2014-2015 годах, ждать не стоит. Согласно точке зрения эксперта, американцы, которые в настоящее время планируют действия ВСУ, не допустят такого развития событий.
Ранее сегодня сообщалось, что в армии непризнанной ДНР предрекли неудачу возможного зимнего наступления киевских силовиков на Донбасс.
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