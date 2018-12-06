Власти Франции отказались от повышения налога на топливо

На территории Франции топливный налог не будет повышаться в течение всего следующего года. Об этом сообщил министр экологического перехода Франсуа де Рюжи в ходе прямого эфира на телеканале BFM.

Кроме того, Нацсобрание приняло введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ. Также было отменено увеличение стоимости цены на техосмотр автомобилей.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

"Не будет нового повышения налогов на топливо в 2019 году. Это жест к примирению, который был сделан президентом республики и правительством", - написал он в Twitter.