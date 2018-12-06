Тысячи жителей Токио не попали на работу из-за сбоя на линии метро

В токийском метро на 7 часов остановили линию, в результате чего было прекращено движение 300 поездов. Это нарушило график порядка 290 тысяч пассажиров, которые опоздали на работу и учебу.

На линии метрополитена Асакуса, а также городской железной дороги Кэйсэй вышло из строя оборудование системы, которая координирует движение поездов, передает сегодня РИА Новости.

В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных линий, перенесли занятия и экзамены. Как отреагировали работодатели на массовое опоздание сотрудников, не сообщается.