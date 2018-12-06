В ДНР объяснили бесперспективность вероятного зимнего наступления ВСУ на Донбасс

Ни одна попытка наступления Вооруженных сил Украины на позиции армии ДНР не увенчается успехом. Такого мнения придерживается пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

Ранее на текущей неделе в ведомстве сообщили, что вторжение ВСУ следует ждать после 7 декабря. В этот день должны собраться командиры четырех бригад украинской армии, которым, как предполагают защитники ДНР, вручат боевые распоряжения на применение подчиненных сил.

В четверг, 6 декабря, пресс-служба Народной милиции опубликовала в интернете ролик, в котором говорится, что возможная операция противника обречена на неудачу, так как бойцы армии республики использовали время перемирия для укрепления занимаемых ими рубежей. Военные корреспонденты предрекли, что ни одна попытка наступления ВСУ не увенчается успехом.