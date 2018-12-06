Минобороны: американский эсминец не приближался к территориальным водам РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 6 декабря, сделали важное заявление. Согласно последней информации, американский эсминец не приближался к российским территориальным водам.

В Минобороны подчеркнули, что корабль McCampbell ВМС США не подходил к водам РФ ближе, чем на 100 километров, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, представитель Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки Рейчел Макмарр ранее заявила, что американский ракетный эсминец побывал в окрестностях залива Петра Великого с целью бросить вызов "чрезмерно серьезным морским претензиям России".