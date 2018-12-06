В Совфеде оценили проход эсминца США неподалеку от российской базы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг высказался насчет прохода американского ракетного эсминца неподалеку от российской базы в Приморье.

Политик призвал относиться к подобным действиям спокойнее, поскольку понятно, что будут предприниматься попытки спровоцировать Россию и привлечь внимание всего мира к "агрессии" нашей страны. Джабаров в беседе с RT призвал сохранять выдержку, но при необходимости быть готовыми дать целесообразный ответ.

В Совфеде ничего страшного в проходе эсминца ВМС США рядом с российской базой не увидели, так как сразу поняли – это демонстрация силы.