В Сербии коза съела 20 тысяч евро и не выжила

В Центральной Сербии коза по кличке Белка съела 20 тысяч евро наличными у хозяев, после чего украсила собой обеденный стол. Об этом сегодня сообщает сербское издание Аrandjelovacinfo.

Семейство длительное время откладывало эти деньги на покупку земли. В день, когда должно было состояться подписание сделки, коза пробралась в дом и сжевала пачку купюр со стола.

Одна из женщин рассказала изданию, что ее супруга чуть не разбил инсульт, когда он увидел, как коза доедает деньги. В тот момент на столе от суммы уже осталось не больше 300 евро.

С тех пор мужчина практически не разговаривает, сообщила женщина, а только смотрит все время в одну точку. Что касается козы, корреспонденты отметили, что обед был вкусен.