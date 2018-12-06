Американский эсминец демонстративно прошел неподалеку от базы РФ

Представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр отметила, что McCampbell побывал в окрестностях залива Петра Великого для того, чтобы бросить вызов слишком серьезным морским претензиям РФ, передает РИА "Новости"

В США, однако, уточнили, что этот шаг не направлен против Москвы и не имеет никакой связи с недавним задержанием российской стороной украинских кораблей в Керченском проливе. Макмарр добавила, что американские военнослужащие будут действовать там, где это не запрещено международным правом.