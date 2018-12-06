Раскрыта главная цель возможного блицкрига воюющей с ДНР и ЛНР армии Украины

Вторжение в непризнанные ДНР и ЛНР продолжает занимать приоритетное место в военных планах властей Украины. Такое мнение в разговоре с журналистами озвучил отечественный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик полагает, что Киев рассматривает вариант осуществления блицкрига в Донбассе. В случае претворения в жизнь данного сценария главной целью молниеносного удара станет рассечение самопровозглашенным республик с последующим их уничтожением поодиночке, отметил Кнутов.

Согласно точке зрения эксперта, украинская сторона рассчитывает на то, что стремительное наступление позволит ей частично решить свои задачи до того, как Москва примет решение о вмешательстве в ситуацию. Кроме того, киевское руководство планирует обвинить Россию в нападении, выставив себя тем самым жертвой «агрессии» в глазах Запада, рассказал Юрий Кнутов в интервью изданию ФАН.