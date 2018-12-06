В американской тюрьме скончался гражданин РФ, ожидавший высылки на родину

В американской тюрьме для нелегальных мигрантов скончался гражданин России Герман Волков. Согласно последней информации источников, россиянин ожидал высылки из Соединенных Штатов Америки на родину.

Известно, что 56-летний Герман Волков был заключен под стражу еще в прошлом году после того, как срок его визы истек. Как сообщает сегодня RT, мужчина скончался в больнице города Джексонвилл, расположенной в штате Флорида, по "естественным причинам".

Специалисты отметили, что смерть наступила из-за гиповолемии. Как уточняет Пятый канал, данное заболевание возникает в связи с уменьшением объема крови, циркулирующей в организме, обезвоживанием, а также кровотечением.